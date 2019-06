Continuará la ´guillotina´ en Ayuntamiento de Tampico

Tampico, Tam.- La mayoría de las funcionarias de primer nivel que han salido de la actual administración municipal en Tampico ha decidido separarse de sus cargos por cuestiones personales, así lo dio a conocer hoy el presidente municipal, Jesús Nader Nasrrallah.

La semana pasada, la secretaria de Ecología, Alejandra López Sánchez dejó el cargo. Ayer la titular de Cultura, Martha Izaguirre y este miércoles se informó de la destitución de la directora de Protección Animal, América Sandoval Morales y ante ello, el alcalde expresó que se trata de cambios en el organigrama que se realizan de manera vertical.

"No son movimientos, no son cambios... Son situaciones de manera vertical que se están haciendo, estamos buscando una mayor funcionalidad, algunos de ellos me han reiterado que problemas familiares, de falta de tiempo, de atención en sus hogares es preferible trabajar ellos con proyectos alternos, externos que estar dentro de la administración con un horario pertinente".

"Les hemos dado el beneficio de involucrarlos en este gobierno y con eso hacer mucho más con menos, no son gente que vaya a abandonar. Tenemos muy buena relación con la ex titular de Ecología, de Cultura, ellos van a seguir apoyándonos en proyectos ecológicos y de cultura".

Desconoció hasta ahora cuántos empleados municipales habrán sido dados de baja y mencionó que siempre se llevarán a cabo las acciones para lograr una administración eficiente.