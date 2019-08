Continuará el ´calorón´ después de Canícula

Cd. Victoria, Tam.

Las recomendaciones a la población siguen siendo las mismas, ingerir abundantes líquidos, no exponerse a las horas de mayor temperatura que son de once de la mañana a cinco de la tarde, evitar comer alimentos en la calle". Santos Daniel Carmona Aguirre, director estatal de Epidemiología

En teoría, los 40 días más calurosos del año habrán de situarse entre el 12 de julio y el 20 de agosto, sin embargo, este año la temporada de calor se adelantó a inicios de junio y podría prolongarse hasta finales de agosto y principios de septiembre, por lo cual la Secretaría de Salud exhortó a la población a mantener precauciones para evitar casos de golpe de calor o insolaciones.

"Llevamos 32 casos de golpes de calor y una defunción, desafortunadamente ya superamos la temporada pasada", informó el director estatal de Epidemiología, Santos Daniel Carmona Aguirre; "el año pasado confirmamos 25 casos por golpes de calor y cero defunciones, y ahora ya llevamos 32 casos".

Sin embargo la temporada de calor se adelantó este año al inicio de la Canícula, cabe recordar que a inicios de junio cruzó por la entidad una onda cálida con más de 40 grados Celsius y una sensación térmica superior a los 43 grados, "pero en esta Canícula las temperaturas han dado una tregua, una breve tregua con lluvias, sin embargo, todavía nos queda todo el mes de agosto con altas temperaturas".

Y agregó, "las recomendaciones a la población siguen siendo las mismas, ingerir abundantes líquidos, no exponerse a las horas de mayor temperatura que son de once de la mañana a cinco de la tarde, evitar comer alimentos en la calle, sobre todo productos del mar, ostiones, ceviche, y todos los alimentos que no lleven cocción porque pueden tener bacterias que ocasionen cuadros gastrointestinales".

En este punto recordó que en la zona conurbada del sur de la entidad ya se han presentado algunos casos de intoxicaciones estomacales por consumo de alimentos en mal estado, "hay que recordar que el limón no mata las bacterias, todo alimento tiene que estar bien cocido o hervido y tomar agua clorada, de garrafón o hervida".