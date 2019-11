Continuará con sus protestas

Ciudad de México.- La actriz estadounidense Jane Fonda planea que de aquí hasta enero, cuando se reanude la producción de su programa Grace and Frankie, continuar con sus protestas pacíficas frente al Capitolio, en Washington, para que se implementen medidas más contundentes contra el cambio climático.

"Después del tercer arresto, me dieron una cita en la Corte en noviembre, y como fui arrestada antes, me dijeron que tendría que pasar la noche en la cárcel. Tengo que tener cuidado de no llegar a un punto en el que me retengan durante 90 días, porque tengo que comenzar a prepararme para Grace y Frankie en enero. Te dan tres advertencias y entonces me alejaré" --declaró.

ACTIVISTA DESDE 1968

Fonda recordó que comenzó con su faceta de activista durante la Guerra de Vietnam, justo después de hacer Barbarella (1968), "pasé tiempo con soldados estadounidenses y me contaron mucho sobre la guerra, fue entonces cuando supe que tenía que cambiar mi vida.

"No fue fácil porque estaba casada (con Roger Vadim, director de Barbarella) y acababa de dar a luz, pero un año después dejé mi vida francesa y me mudé a Estados Unidos para unirme al movimiento contra la guerra. Ese fue el comienzo de mi activismo. Me arrestaron por primera vez en 1970, por orden de Richard Nixon".

A diferencia del activismo de esa época, consideró que actualmente por lo que se protesta ahora "es una bomba de tiempo existencial que rodea todo: la vida de todos, la economía, la salud, el ejército, la seguridad nacional, todo.

"Estamos ante una verdadera catástrofe. La ciencia nos dice que tenemos 11 años para hacer cambios sistémicos para evitar que se vuelva incontrolable", puntualizó.

QUIERE QUE SE UNAN MÁS

En ese sentido, confió en que las celebridades se unan a la causa, "he contactado a todos los que he conocido, pero hay muchas personas a las que no sé cómo contactar y las necesitamos aquí.





"No necesariamente tienen que ser arrestados, pero incluso si lo hacen, es un delito menor. No es un delito grave. Pagas 50 dólares y sales. Tener celebridades allí significa mucho", dijo.

Jane Fonda explicó que su faceta de activista va más allá de las manifestaciones públicas, pues también implementa acciones en su vida cotidiana como no comprar ropa, conducir un auto eléctrico híbrido, deshacerse del plástico de un solo uso, entre otros.

"Hacer esos cambios individuales en el estilo de vida es muy importante, pero no es suficiente. No se pueden escalar lo suficientemente rápido como para marcar la diferencia. Es solo un comienzo, no una parada", destacó.

EXPERIENCIA EN LA CÁRCEL

Junto con su grupo conformado por sus colegas y amigas Rosanna Arquette y Catherine Keener, Fonda fue arrestada el viernes pasado por cuarta vez, pero en esa ocasión se vio obligada a pasar una noche en prisión, donde tuvo la oportunidad de escuchar las historias de abuso doméstico, pobreza y desesperación de otras mujeres.

"Las condiciones no son buenas, francamente, y tienes que dormir en una losa de metal y tengo casi 82 ??años y me duele. Lo más perturbador fue ver a las personas en la cárcel y darte cuenta de que este país no elige poner suficientes recursos en redes de seguridad social y servicios de salud mental, porque muchos de los que están allí es debido a la pobreza y el racismo, y problemas de salud mental. Y eso me puso muy triste", indicó.

VA POR MÁS

Jane Fonda planea que de aquí hasta enero, sus protestas pacíficas frente al Capitolio, en Washington, para que se implementen medidas más contundentes contra el cambio climático, sin importarle los arrestos.