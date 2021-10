Continuará cerrada la Biblioteca Panamericana

Río Bravo, Tam.- Localizada en la rotonda Miguel Hidalgo derivado en parte de la pandemia y las medidas sanitarias, terminaron por sepultar los servicios gratuitos al conocimiento y actividades escolares en la Biblioteca Pública Panamericana al permanecer cerrada.

Y aunque las medidas sanitarias ahora son más flexibles, no se tiene conocimiento del porque no se ha llevado a cabo la apertura de la misma, a pesar de que en la entrada hacen alusión a ciertos horarios no se ha dado la apertura de la misma.