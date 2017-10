Continúan sin ´cosechar´ extras del sorgo y maíz

Matamoros, Tam.- Luego de más de 1 mes de que la Secretaría de Agricultura y Aserca anunciaran que habría recursos adicionales en apoyo a los cultivos de sorgo y maíz del ciclo pasado, Jorge Camorlinga Guerra confirmó que estos no han aterrizado y los productores siguen esperando con la seguridad de que esto se nos hará efectivo en lo que resta del año.

No ha habido nada, al menos hasta ahora, dijo el secretario de Organización de la Liga de Comunidades Agrarias en el estado, "y no sabemos a ciencia cierta a qué se deba esto si en su momento se dio a conocer la minuta de acuerdos y ya salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el que la Secretaría de Hacienda dispusiera de recursos y que estos se destinaran como un apoyo económico complementario en tanto se actualizaba el Ingreso Objetivo en lo que respecta a estos 2 cultivos".

"Estamos esperando que esto se haga efectivo, pero tal vez por las desgracias que han pasado en otras partes del país esto se detenga aún más y por eso la desconfianza de los compañeros en que no se haga en lo que resta del año o que los apoyos adicionales se los entreguen en partes, nadie sabe nada y en el gobierno tampoco se da información al respecto", agregó.

Reitera en que a medida que pasan los días y no les llegan los apoyos, "como que se va perdiendo la esperanza, más que nada porque casi en la misma situación se encuentran quienes tienen el beneficio del programa de diesel agropecuario subsidiado, "porque a unos sí les ha llegado y a otros no, y todo esto obstaculiza los trabajos previos a la siembra para el próximo ciclo agrícola porque no hay recursos para costear los gastos".

Camorlinga Guerra dijo que ante esto, la dirigencia estatal de la CNC mantiene abiertos los puentes de comunicación con funcionarios de la Sagarpa y Aserca en la capital del país para que los apoyos sean dispersados lo más pronto posible.