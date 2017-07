Continúa novela de Neymar y el Barcelona

La novela de Neymar vive otro episodio.



La prensa española y brasileña reportan que el padre del jugador presentó la oferta del PSG, que estaría dispuesto a pagar los 222 millones de euros estipulados en la cláusula de rescisión del atacante, que para quedarse como culé, pediría un aumento de sueldo.



"El vestuario azulgrana es pesimista y empieza a temer que Neymar no seguirá en el Barsa esta temporada", dice el Diario Marca.



"El periodista brasileño Marcelo Bechler (el que anunció el acuerdo de Neymar con el PSG) aseguraba que Gustavo Xisto y Altamiro Becerra, abogados del jugador, están en Barcelona desde el pasado jueves con una doble misión: una propuesta de nuevo contrato para el jugador o liquidar el contrato y negociar su salida. Es decir, que para quedarse en el Barça, el brasileño demandaría renegociar el contrato que firmó hace ocho meses", publicó As.



"El futuro de Neymar es incierto en estos momentos. Cuando el futbolista estaba más que convencido de continuar en la disciplina del FC Barcelona, su padre se reunió ayer por la noche en Nueva Jersey con dirigentes del club azulgrana para comunicar la enorme oferta del Paris Saint-Germain y dejar en el aire la continuidad de su hijo en el Camp Nou", cita Mundo Deportivo.



Sport afirma que Lionel Messi y Luis Suárez hablaron con el brasileño, alegando que no los podía dejar, ya que todavía podían ganar títulos juntos.



Neymar firmó doblete para el Barcelona en la victoria en amistoso del sábado ante la Juventus.

PIQUÉ DICE QUE SE QUEDA

A través de su cuenta de Twitter, el central español compartió una foto con el astro brasileño con el título de "Se queda".

Esto podría poner fin a todos los rumores de la salida de Neymar del conjunto blaugrana.