Continúan protestas por independencia de Cataluña

Miles de catalanes salieron a las calles de Barcelona este domingo para exigir que los legisladores regionales formen unque continúe con el movimiento dede Cataluña.



La manifestación fue organizada por el grupo de base a favor de la independencia, la Asamblea Nacional Catalana, bajo la frase: "¡República ahora!".



Los líderes separatistas de la región no lograron declarar la independencia de Cataluña en octubre debido a que violaban la Constitución de España.



Los partidos a favor de la secesión todavía representan una ligera mayoría en el Parlamento luego de los comicios de diciembre, convocados por el Gobierno central español. Sin embargo, se han estancado en prolongadas negociaciones para formar un nuevo Gobierno.

"Lo que estamos haciendo hoy es tomar las calles como ciudadanos para exigir que la República por la que votamos en octubre continúe", dijo Agusti Alcoberro, organizador de la manifestación.

El Tribunal Supremo español ha impedido que se invista como presidentes a los dos candidatos que propuso la formación Juntos Por Cataluña: el ex líder regional Carles Puigdemont -exiliado en Bélgica-, y el activista Jordi Sánchez, quien se encuentra preso.



Las encuestas muestran que los catalanes están divididos sobre la independencia de la próspera región de España.



Por otra parte, una ex consejera catalana fugitiva anunció el sábado que se mudó a Escocia desde Bélgica, a donde había huido de una investigación judicial española sobre el intento de secesión de Cataluña.



Clara Ponsatí, ex encargada catalana de Educación, dijo que volvía como profesora a la Universidad de St. Andrews. La ex consejera aparecía como miembro del profesorado de la Escuela de Economía y Finanzas en el sitio web de la universidad escocesa.



Ponsatí había estado en Bélgica desde que huyó de España junto con el ex Presidente regional Carles Puigdemont y otros tres miembros del antiguo Gobierno, tras un intento infructuoso de declarar la independencia de la región. Desde entonces renunció a su escaño en la cámara regional.



Una orden internacional de arresto se emitió para los cinco líderes separatistas, pero un juez español la retiró más tarde. Sin embargo, la orden puede reactivarse y todos enfrentan órdenes de arresto si regresan a España.