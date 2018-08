Continúan en pie de guerra. Urgen medicamento y especialistas

Aquí seguimos esperando ya que seguimos teniendo los mismos problemas, por algunas cuestiones no fuimos la capital del Estado una comitiva, pero según ellos van a venir, y será en el Hospital General o donde ellos dispongan para ver que respuesta nos tienen . Ana Minerva Hernández Arratia, dirigente sindical

Río Bravo, Tam.- Agremiados al sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud en el Estado delse mantienen en pie de guerra de que la SSA, les cumpla en cuanto amédicas ya que siguen batallando por falta de medicamento, especialistas, y atenciones con las que no cuentan, pero que sí les descuentan en su cheque religiosamente.

Abordada al respecto la dirigente sindical doctora Ana Minerva Hernández Arratia, aclaró de entrada que no tienen nada en contra de la directora, pero que sí están molestos por que no les han cumplido las peticiones que ellos están formulando, y que no es otra cosa más que mejorar los servicios de salud para ellos y sus familias.

"Aquí seguimos esperando ya que seguimos teniendo los mismos problemas, por algunas cuestiones no fuimos la capital del Estado una comitiva, pero según ellos van a venir, y será en el Hospital General o donde ellos dispongan para ver que respuesta nos tienen".

Entre tanto se negaron a dispersar los Banner que colocaron en la entrada del Hospital en el que se lee claramente que trabajan bajo protesta, pero no que están en contra de la directora como se puede leer también al inicio de la lona.