Continúan padres pagando maestro

Díaz Ordaz, Tam.- A pesar de que han transcurrido varios meses desde la jubilación del profesor Juan Carlos Aguilar en la escuela primaria Elisa Guerra de Olloqui, es tiempo de que ni el servicio profesional docente ni la Secretaría de Educación en Tamaulipas se han puesto de acuerdo para enviar un maestro que cubra la vacante del jubilado, lo que viene a perjudicar principalmente a los alumnos.

En el plantel, para que los alumnos no pierdan clases y continúen con sus actividades normales, los padres de familia están pagando a un maestro aun y cuando el compromiso no es de ellos han hecho este esfuerzo para no perjudicar a sus hijos.

Los padres de familia han externado que urge poner solución a esta situación irregular y que envíen los recursos económicos que le correspondían al maestro jubilado para que puedan contar con un profesor que venga a hacerse cargo de este grupo de alumnos.

El supervisor de la cuarta zona escolar Efraín Domínguez Mata dijo que ante la inconformidad que han manifestado algunos padres de familia, él personalmente y la directora del plantel Patricia Inés Zapata Ramírez han estado dialogando con ellos para prevenir una situación de protesta que pudiera afectar a más alumnos, por lo que urgieron a las autoridades educativas a solucionar esta situación.