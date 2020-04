Continúan en redes actividades católicas

Matamoros, Tam.

Para la Iglesia Católica y sus feligreses, las celebraciones de semana Santa no pasarán desapercibidas, ya que los sacerdotes han ingeniado diversas formas, principalmente virtuales de hacer llegar la palabra de Dios a la comunidad.

En este sentido, el Párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Francisco Gallardo López, subrayó que se trata de emular al Papa Francisco que no ha dejado de celebrar aún en la soledad y solo a través de redes sociales; esta realidad de Roma es para ellos un ejemplo para todas las diócesis que ya recibieron instrucciones del Obispo para celebrar la semana Santa.

Explicó que la celebración será distinta al no contar con la presencia física del pueblo que hoy le tocó formar parte de la Iglesia doméstica por la razón de que no puede haber conglomeraciones. En ésta parroquia en particular comienzan la semana con el Domingo de ramos en donde le piden a los feligreses de ésta comunidad a que coloquen ramos frente a sus hogares y el sacerdote los bendecirá desde una camioneta hogares y ramos...

Gallardo López indicó que para el jueves Santo habrá misa vespertina por la cena del Señor y que es parte de la institución del sacerdocio, día importante para la vida eucarística de la Iglesia Católica y también desde la puerta del templo van a bendecir la pueblo con el Santísimo Sacramento.

Para el viernes Santo rezarán el viacrucis y a las 3 de la tarde celebrarán lo que se conoce como pasión del Señor, mientras que el sábado Santo se va a celebrar la vigilia pascual, a las 8 de la noche y a puerta cerrada.

De esta manera es como ellos cumplen con el precepto de vivir hermosamente la Semana Santa y el domingo será de resurrección; invita a los feligreses a vivir en espiritualidad ya que desde la fe, Dios permite que por la circunstancia de salud que se vive se tiene que ver de ésta manera diferente.