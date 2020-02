Continúan en pie de lucha

En diciembre se nos llamó para decirnos que ya no se podía continuar con esos apoyos debido a que el presidente de la república en la propuesta de Presupuesto 2020 había reducido los apoyos a los municipios Carlos Martínez Leal, dirigente estatal del Movimiento Antorchista

Cd. Victoria, Tam.- Al cumplirse más de dos meses de plantón frente a la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria, el Movimiento Antorchista dio a conocer que el próximo lunes llevará a cabo una marcha para exigir al Ayuntamiento encabezado por Xicoténcatl González Uresti cumpla un pliego petitorio en el que se encuentra la exigencia de 600 becas escolares y despensas para los afiliados a la organización.

"El día lunes realizaremos una marcha por las principales calles de la ciudad de tres mil gentes debido a que después de 68 días de plantón no hay una respuesta, no hay una disposición de parte del Municipio para solucionar los problemas que se han venido planteando durante estos días", indicó el dirigente estatal Antorchista, Carlos Martínez Leal, "de no haber respuesta les daremos fecha de una de seis mil y de no haber respuesta vendrá una de diez mil y así hasta que logremos que se nos escuche".

Para su manifestación, el Movimiento Antorchista ha bloqueado la avenida Francisco I. Madero al tráfico vehicular entre las calles Hidalgo y Morelos, asimismo, haciendo uso de bocinas a altos volúmenes provoca un problema de contaminación sonora lo cual afecta tanto a trabajadores de la Presidencia Municipal, como a negocios y viviendas vecinas. Ante estos señalamientos, aseguró que a partir de este jueves liberarán la circulación por la calle y moderarán el volumen.

Además de las becas y despensas el pliego petitorio antorchista abarca 22 obras de pavimentación, once procesos de regularización de colonias, la construcción de tres drenajes y tres electrificaciones, entre otras peticiones, "en diciembre se nos llamó para decirnos que ya no se podía continuar con esos apoyos debido a que el presidente de la república en la propuesta de Presupuesto 2020 había reducido los apoyos a los municipios".