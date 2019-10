Continúan el rescate de damnificados en Ocampo

Cd. Victoria, Tam.- Este martes, personal de Protección Civil a bordo de helicópteros que sobrevolaban las zonas inundadas en el municipio de Ocampo dieron con el paradero de cinco personas que se encontraban en calidad de no localizadas desde el lunes, siendo rescatadas tres por vía aérea y dos por vía terrestre, los cuales ya se encuentran fuera de peligro.

"El día de ayer cinco personas estaban en calidad de no localizados o desaparecidos porque salieron en la mañana de sus viviendas y ya no regresaron al mediodía", informó el coordinador estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez, "con el agua tan fuerte y los arroyos crecidos, y los caminos cortados, ya no tuvieron manera de regresar y los agarró el agua allá donde andaban en la sierra, en el campo, y ahí se quedaron todos el día, pernoctaron y sufrieron el agua tan fuerte que nos cayó la madrugada de hoy martes".

Fue entre el domingo y lunes cuando lluvias torrenciales se precipitaron sobre los municipios de Tula y Ocampo, de 90 y 281 milímetros respectivamente; no obstante, fue el municipio ocampense en donde las afectaciones fueron más intensas tras las cuales al menos cinco comunidades rurales continúan incomunicadas. PC estatal informó que estas lluvias continuarán para las tardes-noche del martes y miércoles, aunque estas serán de menor intensidad.