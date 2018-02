Continúan defraudadores con falsos requerimientos

Río Bravo, Tam.- En este 2018, los defraudadores cibernéticos, vuelven nuevamente a las andadas, otra vez con las "notificaciones y requerimientos" apócrifos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), en donde autoridades hacendarias y contadores, llaman a no caer estos timos en línea.

Tanto Hacienda como profesionales de la contabilidad, buscan dejar en claro que el "SAT no distribuye software", ni pide descargar archivos, ni solicita claves o números cuenta o números de seguridad de las tarjetas de crédito o débito.

Profesionistas en la materia como el contador Rodolfo Enrique López González, indicó que esta situación afecta a contribuyentes de diversos regímenes fiscales, quienes desde el año pasado han recibido correos falsos que son atribuidos por sus creadores, al Sistema de Administración Tributaria, pero detrás de ello, hay un intento de fraude cibernético.

Estos envíos a través de correos electrónicos que se ostenta como remitidos por la autoridad tributaria, y de los cuales se desconoce si la autoridad investiga, no permiten a sus destinatarios, conocer la verdadera identidad de quien los hace, por lo que el gremio de contadores llama a los causantes cautivos a tener en cuenta esta información.

Los ejemplos de cuentas falsas de donde se remiten estos correos que han recibido causantes en todo el país, se cuentan por más de 1 mil 350.

Ante este problema, hay que enfatizar "que el SAT no distribuye software, no solicita ejecutar o guardar un archivo ni requiere información personal, claves o contraseñas por correo electrónico. Si recibes algún mensaje de este tipo no descargues ningún programa ni envíes información, considera estas recomendaciones si recibiste un correo apócrifo".

Una de las recomendaciones para atajar este tipo de timos en línea, es usar solamente el Buzón Tributario del contribuyente para evitar "notificaciones" apócrifas, pues con este instrumento se tiene la certeza de que los mensajes que ahí recibes son del SAT y no de remitentes fraudulentos. "Este servicio de comunicación en línea te permite interactuar e intercambiar documentos digitales con la autoridad fiscal de forma ágil, oportuna, confiable, sencilla, cómoda y segura", reza el portal oficial.

Aquí hay que señalar que desde hace más de 10 años se cerró el módulo del SAT en Río Bravo, por lo que los contribuyentes para asesoría, solo tienen dos alternativas, acudir al contador de confianza en caso de recibir estos correos o bien reportar el hecho en las oficinas del SAT en Reynosa.

OBJETIVO. Hurto de datos, fraudes y otros objetivos no claros, pretenden los ciber defraudadores.