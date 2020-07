Continúan ambulantes pese a la prohibición

Aunque está prohibido por autoridades estatales la colocación de puestos fijos o semifijos durante este periodo de contingencia, los negocios ambulantes que se dedican a ofrecer alimentos y bebidas persisten en toda la ciudad.

Su presencia es mayor en la zona centro, pero también en calles como Herón Ramírez, Occidental, Bulevar Morelos e Hidalgo.

Para evitar algún conflicto, lo que dependen de este giro brindan solo sus productos para llevar, portan cubrebocas y promueven el uso de gel antibacterial.

"Yo tengo una familia que mantener, estuve más de 2 meses sin recibir ni un peso porque no nos dejaban vender, todos mis ahorros se fueron, ahora ya no tengo nada, vivo al día, me esfuerzo mucho por guardar la salud, a mi también me preocupa el virus", mencionó Lorenzo Flores, comerciante.

El ayuntamiento inició durante el primer trimestre de este año un censo para definir la cantidad de ambulantes que operan en esta frontera pero hasta la fecha no se han revelado cifras.

Mientras tanto, estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) arrojan que en Reynosa existen alrededor de 8 mil comerciantes ambulantes, quienes ofertan alimentos preparados, bebidas, ropa, accesorios y artículos decorativos.

La presencia de los ambulantes en esta contingencia, pasa desapercibida incluso por los elementos de seguridad pública que hace unas semanas iniciaron con operativos para retirarlos de las calles.

Aunque en sus acciones solo consisten en una invitación, sin incluir multas o decomisos de mercancía.