Continúa en espera de ayuda

Laredo, Tx.- Ya pasaron casi dos meses de la tormenta que causó severos daños en la ciudad y la casa de Francisco Javier Vergara sigue destrozada sin que el gobierno municipal le pueda dar asistencia para repararla.

“Mi casa móvil quedó prácticamente destrozada, partida por la mitad, ahora vivo en un pequeño cuarto que quedó menos dañado”, dijo Vergara, quien reside en 201 West Devon en el área del Camino a las Minas.

La tormenta del 21 de mayo causó daños en numerosas viviendas de ese sector, además de destrozar las instalaciones del Puente del Comercio Mundial provocando el cierre a los camiones durante unos días.

“Ese día yo no estaba en mi casa, la tormenta llegó muy fuerte, levantó parte del techo de mi traila y de no ser porque un nogal se rompió y cayó sobre parte del techo, hubiera perdido por completo todo”, indicó.

La casa móvil se partió a la mitad entrando agua y dañando los muebles y aparatos eléctricos que tenía en su interior.

“El piso de madera también se dañó bastante, ahorita hice unos pequeños arreglos para poder usar un pequeño cuarto que es donde duermo”, mencionó.

Al día siguiente de la tormenta, Vergara recibió la visita de inspectores del gobierno de Laredo, quienes hicieron una evaluación de los daños y prometieron que le ayudarían.

“Me dijeron que me iban a ayudar a demoler toda la casa móvil y me iban a construir un apartamento pequeño, pero de repente me avisaron que no hubo fondos para nada y la ayuda se suspendió”, expresó el afectado.

Resaltó que organizaciones como la Cruz Roja y el Ejército de Salvación le brindaron un poco de ayuda en efectivo y de despensa además de pagarle un recibo de luz.

“Para mí lo más importante ahora es tratar de arreglar lo de mi casa porque con cualquier lluvia que se venga me voy a inundar, además creo que no es justo que pague impuestos por una casa que ya no sirve”, añadió.