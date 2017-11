Continúa cerrado por la suspensión de sus actividades

Miguel Alemán, Tam.

Un conocido consultorio médico que se encuentra ubicado en la colonia Jardines de San Germán y que fuera objeto de suspensión de actividades por parte del personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), continúa con las puertas cerradas al público en general, pues todo parecer indicar que sus propietarios no han cumplido con los requisitos indispensables para poder reiniciar su funcionamiento, a pesar de que en dicha dependencia se les brindó la oportunidad de ponerse al corriente y de regularizar su situación, pues al parecer solo les hacía falta su licencia sanitaria, la cual deberían de tramitarla ante dicha dependencia estatal.

En su momento, en este medio se publicó la colocación de sellos de la Coepris, derivado de la sorpresiva suspensión de actividades del citado consultorio médico que se encuentra ubicado en las calles Puerto Progreso, esquina con calle Puerto de Veracruz del fraccionamiento Jardines de San Germán en esta ciudad, el cual aún permanece cerrado.

Los sellos con folio No. 000395, correspondiente al acta No. 2809025051/17 de la Coepris, fueron colocados desde el pasado 22 de septiembre en las puertas principales del consultorio médico, cuyos dueños y profesionistas de la medicina general y pediatría no han realizado las gestiones necesarias para poder reabrirlo, por lo que tampoco parece interesarles reabrirlo, pues ya ha transcurrido alrededor de un mes y medio de la suspensión de actividades.