Continúa varada inversión privada

Entre las afectaciones que ha tenido la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic) en Tamaulipas, por la pandemia del Covid-19, está la pausa a las inversiones privadas que se habían contemplado para la construcción de diversa infraestructura comercial y pública durante este año, y de las que hasta el momento se carece de fecha para aterrizarlas.

Roberto Salinas Ferrer, presidente estatal del gremio, declaró: "Todo lo que es inversión privada, para hacer complejos, habitaciones, centros comerciales u otros están frenados, era una cantidad importante que esperábamos recibir en este año pero que desgraciadamente no llegará, no se ha cancelado pero al estar en pausa la afectación es directa".

El gremio debió frenar cualquier clase de trabajo de construcción desde finales de marzo hasta la primera semana de junio, al considerarse no esencial, lo que provocó atrasos en los tiempos de entrega para diversas obras y que repercuten en la actualidad.

Además de solventar gastos extra al reanudar operaciones con la nueva normalidad, debido al cierre de diversas fabricas de las que obtenían grava, arena, cemento, entre otras. "Han sido tiempos muy difíciles, hay empresas que no han recibido dinero en estos meses, no tenemos contratos, las licitaciones están frenadas y desgraciadamente no hay fecha para que todo esto termine".

Salinas Ferrer agregó que son pocas las empresas que se sostienen de contratos gubernamentales.