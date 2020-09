Continúa prohibido reactivar albercas

Miguel Alemán, Tam.- Ante el incremento de contagios por Covid-19, el alcalde Servando López Moreno lanzó un nuevo llamado a los padres de familia de abstenerse de rentar albercas para mitigar el calor durante esta temporada de verano.

"El tema de las albercas, es un problema que existe mayormente por las altas temperaturas que se han registrado desde la canícula y que aún prevalecen, por lo que es más recurrente su renta", apuntó López Moreno.

Miguel Alemán actualmente ha sido declarada en fase II de contingencia, pero no por eso se ha levantado la prohibición, pues si se reabren habrá mayor incremento en el número de contagios, de ahí que la situación todavía es muy preocupante", expresó el edil.

Mientras tanto, el Dr. Armando González Alcocer, director de Salud Municipal, indicó que inclusive la Organización Mundial de la Salud (OMS) género un catálogo, en el que señala que las albercas son los puntos de mayor riesgo de contagio por Coronavirus.

"No tanto por el agua y el cloro, sino simplemente por el hecho de que se reúnen de 10 hasta 30 personas e incluso más, pero que no respetan la sana distancia, no usan el cubrebocas, tosen y juegan, por lo que será muy importante que la ciudadanía acate las medidas preventivas de higiene con toda responsabilidad", apuntó González Alcocer.

"Tenemos un operativo con personal nuestro, junto con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y la Policía Estatal, en el que estamos cerrando y sancionado a toda persona que rente, tanto albercas, como salones de fiestas", refirió el funcionario.

Por otro lado, el responsable del Departamento de Espectáculos Públicos y Alcoholes, también recordó que estos establecimientos tienen prohibido su reactivación durante toda la primera y segunda fase de la contingencia.

Los recorridos se realizarán todos los fines de semanas e incluso entre semana, advirtiendo que las multas se aplican en base al tamaño del lugar y la gravedad de la falta.