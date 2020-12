Continúa proceso

Ciudad de México.

El fotógrafo Ernesto Zepeda, quien fue agredido por la actriz Livia Brito y su novio Mariano Martínez hace unos meses en Cancún, sigue esperando la reparación del daño físico y moral que sufrió.

El incidente ocurrió en junio, cuando Zepeda paparazzeaba a la pareja, que de inmediato, según describió el fotógrafo, se le echó encima

Brito y su novio lo dejaron con severas lesiones en la cara, además de quitarle algunas pertenencias como su equipo de trabajo.

El caso llegó a las autoridades y aún no hay resolución, así lo relató el fotógrafo durante una entrevista con el youtuber Gerardo Escareño.

"Estoy bien, estoy con mi familia, el proceso continúa. En el Ministerio público se están descargando todavía todas las pruebas a pesar de que ya se cumplen cinco meses de esta situación. Es algo complicado que tarde tanto, pero por la pandemia y por las pruebas.

"En algún momento se pidió la reparación o un nuevo equipo para poder trabajar, porque se lo llevaron; después se recuperó y está en la Fiscalía como evidencia. Nos enfocamos en Lidia pero son Mariano Martínez, su novio, y ella, que tienen que cubrir los gastos médicos y gastos que se han generado a raíz de esta situación", compartió el paparazzi

Añadió que pudo reunirse una vez con sus agresores fuera de tribunales con la esperanza de llegar a un arreglo, sin embargo, esto no sucedió.

"Nos vimos, me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que destruí su carrera, que yo había deshecho su carrera por toda esta situación".