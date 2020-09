Continúa obsoleto transporte público

Valle Hermoso, Tam.- Obsoleto es como se mantiene el transporte público local que traslada a personas desde las colonias populares más alejadas de la zona centro de la ciudad, hasta el cuadro principal de Valle Hermoso.

Peseras antiguas, con mecanismos de riesgo y sin verificación, es lo que se puede ver en esta localidad desde hace ya varios años, sin que se genere una mejora para el uso de los pasajeros diarios.

"Son muy pocas las personas que lo utilizan, ya no es como antes, la mayoría tiene carro para venir al centro y además el movimiento en el comercio local en estos momentos no está muy elevado", dijo uno de los choferes del transporte publico que va hacia las colonias, el cual prefirió no identificarse.

Comentó que incluso la Unión de Peseras, taxis y conexos, se mantiene como las unidades, obsoletas para cualquier organización que beneficie a los choferes y también a los transportes que prestan el servicio.