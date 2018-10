Continúa el monitoreo del Popo en Amecameca

Amecameca, Méx.

Las áreas de Protección Civil de municipios cercanos al volcán Popocatépetl se mantienen en alerta, luego de que este fin de semana se incrementó la actividad del coloso y cayó ceniza en la región.

Juan Carlos García Estrada, director de Protección Civil de Amecameca, informó que la primer explosión fue a las 02:11 horas del sábado y "estaban los vientos al sur-sureste, afortunadamente fue en la madrugada, no había tanta fuerza en el aire y la mayor cantidad de ceniza cayó cerca de lo que son las laderas del volcán, lo que son las zonas de montaña".

Agregó: "No ha generado ninguna situación de emergencia. Lo que cayó fue de una manera ligera, no pasó a mayores y ahorita continuamos con el monitoreo, con el trabajo de estarlo vigilando. Sigue teniendo actividad, sigue teniendo tremor armónico, siguen saliendo algunas exhalaciones de vapor de agua y gas, tenemos salida también de ceniza, pero en cantidades muy pequeñas, ya no como la de la madrugada, que fue una fumarola que alcanzó alrededor de dos kilómetros de altura".

Dijo que la ceniza volcánica cayó en Amecameca, Atlautla, Ozumba y Ecatzingo.

Igualmente se reportó caída del material en nueve delegaciones de la Ciudad de México, entre ellas Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Iztacalco y Coyoacán.

García Estrada dijo que el semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase 2, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

"Si las cosas empezaran a cambiar, nosotros estamos con una comunicación muy buena con el Cenapred, y lo está monitoreando las 24 horas del día y sus servidores, que estamos cerca de la zona, estamos muy al pendiente de manera física, tomamos ciertas recomendaciones, ciertas decisiones como directores de Protección Civil para con la población", dijo.

Las autoridades recomiendan no exponerse a la ceniza de manera prolongada, no portar lentes de contacto, utilizar cubreboca y gorra, ya que afecta los aparatos respiratorio y gastrointestinal, por lo que es necesario tapar los depósitos de agua.

También piden no lavar con agua la ceniza, ya que se va al drenaje y se solidifica, lo que causa taponamientos.

"En cuanto al radio del volcán, no acercarse a menos de dos kilómetros, como lo marca el Cenapred y el área o la visita a la zonas altas al volcán está regulada, con trabajo de la Policía de Alta Montaña del Estado de México, los diferentes órdenes y direcciones de Protección Civil que tenemos cerca del Popocatépetl", detalló García Estrada.

Relató que Amecameca se conforma por la cabecera municipal y ocho delegaciones, de las cuales cuatro son de alto riesgo al estar más cerca del volcán: San Pedro Nexapa, San Juan Grande, San Diego Huehuecalco y San Antonio Zoyatzingo.