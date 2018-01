Continúa la lucha por los no nacidos

McAllen, Tx.- El Procurador General de Texas, Ken Paxton, anunció el día de ayer que su oficina continuará luchando por respetar la dignidad de los que no han nacido, después de que una corte federal de distrito emitió una orden de restricción temporal, bloqueando la implementación de la nueva ley del estado sobre la disposición humanitaria de restos fetales.

"Texas valora la dignidad de los restos del feto y cree que el tejido fetal debe eliminarse adecuada y humanamente", dijo Procurador General Paxton. "La procuraduría general va a seguir luchando para defender la constitucionalidad de la nueva ley, que simplemente evita de que restos fetales sean tratados como desechos médicos".

QUÉ DICE LA LEY

La ley promulgada por la legislatura de Texas requiere que los proveedores de salud deben sepultar el tejido fetal de los abortos espontáneos o procedimientos de aborto a través del entierro o cremación. Bajo la ley anterior, los restos fetales podrían ser desechados en un sistema de alcantarillado o incinerados y enviados a un basurero.

La Corte Suprema de los Estados Unidos consistentemente ha afirmado que los estados pueden expresar su respeto por los que no han nacido, siempre y cuando no impongan un obstáculo considerable al derecho de una mujer a un aborto antes de la viabilidad. La ley promulgada por la legislatura de Texas no impone ningún tal obstáculo. Cumplir con esta ley se puede lograr en un mínimo o sin costo y sin violar los derechos constitucionales del paciente.