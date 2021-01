Continúa la vacunación de personal del ISSSTE

Las autoridades sanitarias siguen con la vacunación a fin de completar la vacunación a todo el personal de la clínica del ISSSTE Reynosa, solamente quedarán pendientes los trabajadores que están enfermos de Covid.

Armando Covarrubias Treviño, médico encargado del área Covid del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Reynosa, comentó que ayer jueves se siguió con el procedimiento con el resto del personal.

Señaló que hay más de tres trabajadores que son positivos al Covid, por lo que tendrán que esperar a que salgan de la enfermedad para poder ser inmunizados y en la siguiente etapa será inmunizado.

"Van estar el 100 por ciento de los trabajadores de contrato Covid y personal de base, no queremos que se quede ninguno sin vacunar, solamente trenes más de tres copamos que están positivos y así no se pueden vacunar, desgraciadamente la vacuna no puede durar más de seis días porque para esperarlos a vacunar", dijo.

El médico señaló que se hacía necesario darle el mejor manejo y de acuerdo al manual a la vacuna.

Agradeció al personal de la Defensa Nacional ante la pandemia y que se ha arriesgado su salud para atender a los ciudadanos.

Tanto en la clínica de Pemex, en el IMSS y en el Hospital General, se está aplicando la dosis contra el Covid, lo que es una esperanza, pero mientras los médicos piden a los ciudadanos mantener las medidas básicas de prevención.