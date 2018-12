Continúa la batalla entre Sofía Vergara y su exnovio por embriones congelados

Cinco años después de acabar su relación, continúa la batalla legal entre Sofia Vergara y Nick Loeb por los embriones que fecundaron cuando fueron pareja entre 2009 y 2013. El empresario, de 43 años, presentó la primera denuncia contra la actriz, de 46, hace casi cuatro años ante los tribunales de Luisiana y ahora acaba de dar un nuevo. Loeb afirmó que vive en dicho estado sureño, un territorio cuyas leyes defienden el movimiento provida, y los abogados de la colombiana han pedido al juez que le exija presentar pruebas de su residencia.

De acuerdo a los documentos presentados por Nick Loeb a principios de año, él vive en Plaquemines Parish, una zona en el estado de Luisiana donde se reconoce a los embriones fecundados como seres humanos. Vergara afirma que su expareja no ha presentado ninguna prueba fehaciente —recibos de supermercado, facturas o cuenta bancaria local— que certifique dicha residencia, algo fundamental en este juicio, ya que solo un residente podría presentar la denuncia en este estado.

Esta es la segunda vez que Loeb intenta mantener viva la denuncia en Luisiana. Según cuenta el portal web TMZ, la primera de ellas fue desestimada por un juez en agosto de 2017, al considerar que no tenía jurisdicción en el caso, ya que los embriones congelados fueron concebidos en California y permanecen en una clínica de Beverly Hills.

Desde 2014, la protagonista de Modern Family y el empresario luchan por los óvulos que fertilizaron in vitro y criogenizaron cuando aún eran novios para tener hijos con una madre de alquiler. Tras cuatro años de relación, la pareja se separó en 2013, y hoy, Vergara, madre ya de un hijo de 24 años, está casada con el también actor Joe Manganiello. En principio, Loeb presentó la demanda para evitar su destrucción, y ahora pide la custodia absoluta de los dos óvulos a los que llamó Emma e Isabella. "Las mujeres tienen derecho a continuar un embarazo aunque el hombre no lo quiera. ¿No debería el hombre tener un derecho similar para llevar sus embriones a término aunque la mujer lo objete? Este asunto, a diferencia del aborto, no tiene nada que ver con los derechos sobre el propio cuerpo, y tiene todo que ver con los derechos parentales para proteger la vida de su hijo o hija no nacido", escribió el empresario en un artículo publicado en The New York Times en 2015.

La que es la actriz mejor pagada de la televisión lo ve todo con ojos distintos: "No quiero que esta persona se aproveche de mi carrera y trate de autopromocionarse y conseguir atención mediática con esto", aseguró en el programa de radio de Howard Stern, en 2015. "Esto no tendría que ser algo público de lo que todo el mundo opina. No hay nada de qué hablar. Ya se firmaron papeles", agregó entonces. Según relata Loeb, en el momento de la fecundación de los embriones ambos firmaron un contrato que establecía que ninguno de los dos podía seguir adelante con todo el proceso si no existía un acuerdo mutuo. Sin embargo, en dicha documentación no se aclaraba qué pasaría si la pareja terminaba su relación, por lo que ahora solicita a los tribunales que se anule dicho artículo.

El entorno de la intérprete asegura a TMZ que el verdadero motivo por el que Loeb mantiene esta pelea legal es por venganza, ya que él se encuentra aún molesto por la separación y quiere arruinar su actual matrimonio. Dicha fuente apunta al hecho de que el empresario tuvo una hija con otra mujer el pasado octubre, por lo que su deseo de convertirse en padre ya se ha cumplido, lo que no ha impedido que continúe su batalla legal contra Vergara.