Continúa intubado

Ciudad de México.

A pesar de estar intubado, la salud del cantautor Armando Manzanero va en mejora.

Así lo informó la hija mayor del compositor, María Elena Manzanero, quien comentó que desde hace dos días no ha platicado con su padre.

"Los doctores hablaron con él y le hicieron saber que si lo intubaban iba a dejar de estar haciendo un esfuerzo que hacían sus pulmones, porque la máquina haría ese esfuerzo por él, y de esta manera todo su cuerpo podría desinflamarse y responder mucho mejor.

Él accedió y prosiguieron a la intubación

"En la noche recibimos un mensaje telefónico de que tal y como esperaban los médicos mi papá estaba respondiendo bien; está estabilizada bien su respiración, su pulso, su ritmo cardiaco, sus funciones renales, y nosotros contentos porque lo que uno quiere es que él avance, se mejore y si este procedimiento es lo que los doctores lo consideran mejor, pues está en las mejores manos", afirmó María Elena en entrevista.

La descendiente del intérprete desmintió la información de que su padre ya se haya despedido de su familia, al igual que las versiones que señalan que el compositor fue intubado desde su ingreso al hospital, el pasado 17 de diciembre.

"No, claro que no. Estuvo hablando por teléfono; parte de la complicación es que estuvo esforzándose y la decisión de los médicos fue esa (intubarlo), para que no se esfuerce, y el resultado ha sido bueno.

"Mi papi ama la vida. Esas cosas están fuera de cualquier actitud que pudiera ser de mi papi, él no se derrota", comentó.