Continúa escasez de gasolina en Monterrey

Monterrey, México.- El desabasto de combustible en algunas gasolineras aún sigue, pese a que ayer Pemex aseguró que hoy quedarían resueltos los problemas.



Ayer en un recorrido en sectores del área metropolitana se corroboró que en más de 10 establecimientos carecían de Premium, Magna, o ambas.



En la estación Oxxo Gas que se encuentra en Alfonso Reyes y Calzada Victoria, hoy no hay abastecimiento de ningún combustible.



Mientras que en la estación ubicada en Paseo de los Leones, casi a la altura de Enrique C. Livas, aún no tienen gasolina Premium.



Empleados del lugar dijeron no saber el por qué, sólo que no han llegado desde ayer a surtir.



En otro Oxxo Gas, que está en Luis Donaldo Colosio, entre Lincoln y No Reelección, no hay Magna, informó un trabajador.



A diferencia, en tres gasolineras Petro Seven que están alrededor de ese punto sí tienen abastecimiento y operan con normalidad.



La situación fue atribuida ayer por un vocero de Pemex a fallas en el sistema de distribución. Y hoy al mediodía informó que todo estaba resuelto y que no tenía reportes de fallas en alguna estación.



En otro Oxxo Gas de Avenida Aztlán y Calle De la Huerta, un empleado dijo que sí hay de las dos gasolinas, pero que está por acabarse la Magna.



"A lo mejor sí llega la pipa (a surtir)", indicó.



En recorridos en otros establecimientos de Paseo de los Leones, Garza Sada y Churubusco se observó que no hay problemas de combustible.