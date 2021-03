Continúa entrampado antiCovid para Reynosa

Aún no hay un día preciso para establecer la fecha en que se enviará la dotación de vacunas para los adultos mayores de Reynosa, pues la federación no ha pasado todavía las fechas en torno al particular.

Por tal motivo, autoridades de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Tamaulipas, afirman seguir estando al pendiente de la situación.