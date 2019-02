Continúa en pugna titularidad de contrato colectivo en Aptiv

"Ahorita nosotros todavía estamos en negociaciones, todavía no se cierran, a nosotros sí nos toca revisar todo el contrato colectivo y en eso estamos". Mercedes López Lozano, secretaria general del Sindicato Gremial de Maquiladoras de Aptiv Victoria 2.

Cd. Victoria, Tam.

La secretaria general del Sindicato Gremial de Maquiladoras de Aptiv Victoria 2, Mercedes López Lozano, recordó que el juicio por la titularidad del contrato colectivo de trabajo en esa planta no había sido resuelto aún por lo cual ella sigue ostentando la representación legal de los más de tres mil trabajadores con la empresa manufacturera de origen estadunidense en esta localidad.

Esto después que la señora María Dolores Zúñiga Vázquez, dirigente del Sindicato Industrial de Maquiladoras, afirmara haber alcanzado un incremento del 16 por ciento directo al tabulador para cinco mil trabajadores en las plantas uno y dos de esa empresa, "tenemos nuestro sindicato y nuestro contrato debidamente registrado ante las autoridades competentes que es la Junta de Conciliación y Arbitraje y es totalmente diferente nuestro contrato colectivo", indicó.

Estas negociaciones, recordó, dieron inicio hace casi tres semanas en las cuales se piden ajustes al tabulador salarial, bonos de asistencia perfecta, y ajustes a las cláusulas para becas y defunciones, contrario a las negociaciones encabezadas por Zúñiga Vázquez, la lideresa del Sindicato Gremial de Maquiladoras señaló que no tienen emplazada a huelga a la planta de Aptiv Victoria dos.

"Ahorita nosotros todavía estamos en negociaciones, todavía no se cierran, a nosotros sí nos toca revisar todo el contrato colectivo y en eso estamos, no tengo la fecha de cuándo vayamos a terminar puesto que apenas tenemos dos semanas que nos sentamos con la empresa a platicar con este asunto"; hace casi dos años que se encuentra en disputa la titularidad del contrato colectivo de trabajo en la planta dos de esa empresa, sin embargo todavía no hay fecha para que las autoridades federales dicten sentencia.

"Eso ya no depende de nosotros, depende del colegiado, estamos esperando, sabemos de ante mano que eso se fue a lo federal y estamos esperando, todavía no se ha resuelto y hasta ahorita la titular del contrato colectivo de Aptiv Victoria dos es su servidora", puntualizó Mercedes Lozano.