Continúa el arribo de migrantes a Guatemala

Tecún Umán, Guatemala

Ante el constante arribo de migrantes centroamericanos a esta ciudad fronteriza, personal del consulado mexicano, así como integrantes de organismos internacionales, les explicaron el proceso para continuar, de manera ordenada, por México.

En el parque "Erik Zuñiga" de esta ciudad, el cónsul de Mexico en esta ciudad, Mauricio Ituarte, explicó a los migrantes, provenientes de El Salvador y Honduras, que "las personas que quieran entrar en forma legal, ordenada, de legal estancia, se les está recibiendo con mucho gusto".

Agregó que ya un grupo de migrantes ingresó a territorio nacional bajo estas medidas legales y se dirigirán al albergue en Tapachula, Chiapas, para continuar con su proceso, pero recalcó, "que no los engañen: en México no existe ninguna visa de paso libre; no existe, únicamente lo que se apegue a la ley de México".

A su vez, el Jefe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Guatemala, Shant Dermegerditchian, señaló en entrevista con Notimex que "estamos proporcionando información sobre los procesos para solicitar la condición de refugiado aquí en Guatemala y también proporcionado un poco de información sobre lo que es el procedimiento en México".

Agregó que "lo que está sucediendo no es nuevo en el sentido de que siempre tenemos personas que están transitando a través de Guatemala para buscar protección y apoyo, lo que sí es un poco nuevo es la cantidad de las personas.

"También nosotros estamos movilizando asistencia humanitaria directamente temas de salud, medicinas; UNICEF ha puesto letrinas agua, alimentación también estamos dando a través de diferentes socios", añadió.

De manera que si bien algunos migrantes sí decidieron continuar con el proceso legal para ingresar a México, un grupo permanece renuente a continuar por esta vía.

"En primer lugar, que nos den el paso libre del Suchiate; nosotros los pobres, seguimos más pobres, por eso estamos inmigrando para Estados Unidos, y no queremos quedarnos en México y espero que nos dé libre paso porque queremos pasar nomás para Estados Unidos", dijo el migrante Ramón Torres.