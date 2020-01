Continúa el adiestramiento de niños con armas en Guerrero

Durante un recorrido que realizó Apro este lunes, se pudo constatar que el grupo de Los Ardillos mantiene sitiadas las comunidades adheridas a la CRAC-PF, entre los municipios de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), y Chilapa.

Sobre la carretera Chilapa-Hueycantenango de 29 kilómetros, civiles armados vinculados a Los Ardillos mantienen un retén a la altura del poblado de El Jagüey, metros más adelante se instaló una base de la policía estatal y militares de la Guardia Nacional y enseguida está Alcozacán, donde se encuentran guardias comunitarios de la CRAC-PF.

Enseguida, rumbo a la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera está el poblado de Ayahualtempa donde se mantienen niños indígenas nahuas, recibiendo adiestramiento armado en la cancha de la pequeña población enclavada en la Montaña guerrerense que se caracteriza por la pobreza, marginación y la ausencia plena de médicos y profesores.

La columna infantil comenzó el entrenamiento desde las nueve de la mañana y, pasado el mediodía, continuaban haciendo ejercicios militares portando fusiles de calibre ligero y armas de palo.

Para el coordinador de la CRAC-PF, Bernardino Sánchez Luna, la situación sigue igual pese a que hace tres días el gobernador Astudillo fue obligado a sentarse a dialogar con los líderes de la guardia comunitaria en Alcozacán donde se comprometió a garantizar la seguridad y detener a los líderes del grupo de Los Ardillos.

No obstante, ayer domingo el mandatario estatal declaró públicamente que la detención de Los Ardillos que dirige la familia del diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, "es un asunto que no compete al gobierno estatal, son temas federales y no nos vamos a abrogar esos temas", dijo textual.

Ante la postura de Astudillo, los coordinadores de la CRAC-PF anunciaron que en caso de que los gobiernos estatal y federal se nieguen a replegar a Los Ardillos para romper el cerco impuesto desde el año pasado, van a bloquear vías federales de comunicación y seguirán entrenando a niños y mujeres en el uso de armas para defenderse.