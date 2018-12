Continúa disputa por sus bienes

Ciudad de México

Los problemas legales siguen dando de qué hablar en cuanto a las propiedades y supuesta reaparición de Juan Gabriel, la cual sucederá supuestamente en unos días. Sin embargo, ha sido el abogado de Iván Aguilera quien ha explicado la situación en torno a sus bienes, propiedades y su supuesta reaparición.

En entrevista, Guillermo Pous, abogado de Iván Aguilera, explicó la situación legal que sigue la batalla tanto por el patrimonio de Juan Gabriel como por la postura que han tomado frente a la apertura de la que fuera la casa de retiro del cantante, que ha anunciado que abrirá sus puertas en enero próximo en la Riviera Maya.

LAMENTAN SITUACIÓN

"Es lamentable que esta serie de oportunistas quieran seguir obteniendo dinero que no les corresponde.

Ellos pueden abrir las instalaciones de ese hotel cuando ellos quieran, lo que no pueden hacer es vincular la imagen de don Alberto y lo que tampoco pueden hacer es seguirse negando a entregar todos los bienes que dejo ahí, lo que estaba dentro y que no quieren devolver. No entra como un robo, pero sí existe un tipo penal con el que se pueden iniciar acciones".

Pous añadió que pese a la negativa de los propietarios de regresar las cosas que se encontraban dentro, todo está perfectamente contabilizado y esperan que la justicia haga su trabajo.

"Todo está absolutamente inventariado con notario público. La señora Silvia Urquidi dice que le pertenecen porque en algún momento dice que don Alberto se lo regaló. Entonces como la señora sigue soñando con esa frase, se niega rotundamente a devolver todo. Seguramente el reloj cronológico le llegó al tope a la señora".

NO SE VENTILAN DETALLES

El abogado evitó ahondar sobre la situación que también trabajan para solucionar la disputa de las 11 casas que Silvia Urquidi asegura le pertenecen, mismas que pertenecieran a Juan Gabriel y dijo, esperan sea aclarado sin contratiempos.

"No tiene caso discutir, ni invertir tiempo en declaraciones tan estériles. Seguramente cuando se inicie todo el proceso de regularización la señora entrará en razón y no habrá necesidad de ir más allá de ello".

Dijo que pese a todos los problemas legales, veía a Iván Aguilera, hijo del cantante, con ánimos para seguir adelante de toda esta situación.

"Lo veo cansado y harto de toda esta situación, pero muy optimista de que se va a hacer valer la voluntad de su papá".

Sobre la posibilidad de que Cristian Castro ocupe un holograma del artista para hacer una gira dijo que desconocía si Cristian lo ha hecho, pero aseguró que la relación que mantenía Cristian con Juan Gabriel y con la familia era muy estrecha.

Al ser cuestionado sobre el supuesto regreso de "El Divo de Juárez", bromeó: "Hombre, yo estoy nerviosísimo para ver cómo da este concierto de resurrección".