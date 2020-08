Continúa creciendo

Tokio 2020 es el escenario donde María del Rosario Espinoza aspira a sumar su cuarta medalla olímpica y así ponerle fin al alto rendimiento. Sin embargo, la mejor taekwondoín mexicana de todos los tiempos no descarta la cancelación de esos Juegos Olímpicos.

Cancelar la cita japonesa, para la cual aún debe ganar la evaluación interna a Briseida Acosta, alterará los planes de retiro de la sinaloense, quien ya no se ve en París 2024 confiesa en entrevista con Grupo REFORMA.

"Hoy en día sigo con esa incertidumbre si se llevan a cabo los Jugos Olímpicos de Tokio y esto es todos los días, porque al final hay muchos comentarios, ellos (los organizadores) están viendo sobre la marcha y como deportista te levantas todos los días esperando la noticia de si van a seguir o no", dice María.

"También hay que ver cómo reaccionamos a la vacuna, esa es otra de las cosas en las que se debe estar conscientes hay muchas suposiciones, todos los días amanezco para ver qué es lo nuevo del tema, lo que se quita o pone. Creo que hay muchos deportistas que están como yo", añade.

Tokio marcaba tu retiro..

Ya estaba todo programado para este año, independientemente de la evaluación si me iba bien o no, yo ya tenía programado un retiro, ir descendiendo mi cuerpo del alto rendimiento. Tenía planes que han marchado, en lo deportivo ya tenía todo estructurado y ahora se aplaza un año, y sólo estoy llevando tanto en mi cuerpo como en mi mente un año más de adaptación sin sufrir.

¿Hay obligación por tener a empresas trasnacionales como patrocinadores?

Es una mayor motivación, sobre todo por que son partner olímpicos. Creo que los patrocinadores vinieron a jugar un papel muy importante en este ciclo olímpico, porque había tenido momentos muy malos en lo anímico y el tener a patrocinadores importantes involucrados en el el olimpismo me vino a motivar para no dejar este sueño y sentir su respaldo pese a aplazar los Juegos... ha sido muy importante.

¿ El taekwondo mexicano ha sido dependiente de María Espinoza?

Hay muchas situaciones en las que me he visto involucrada de: ´María, órale, vas´, porque es como el referente del taekwondo, pero desde mi primera medalla (oro en Beijing 2008) lo tomo como parte de lo que he realizado, de lo que ha sucedido en mi carrera. Todo es parte de, así lo veo.

¿ Hay algo en particular que te haya marcado?

Tuve un bache emocional muy grande antes del Mundial de Manchester (2019) y estaba muy clara: si no tengo buen resultado, ya hasta aquí, pero me fue muy bien, y así fue como dije seguimos a pesar de no ganar la evaluación para Juegos Panamericanos (de Lima 2019), ni para buscar el pase a Juegos Olímpicos.

Te han tocado los cambios del taekwondo y ahora llegará una nueva forma de competir debido al coronavirus.

Me costó mucho trabajo adaptarme a la actual manera de pelear. Ahora tengo más herramientas con las cuales me puedo defender, ir más al ataque y poder generar más puntos.

Los cambios no paran y como arte marcial creo que implementarán esta parte de la protección, no sé qué se vaya a idear, pero cuando se implementa algo, es para todos, entonces el que se adapte mejor será quien salga adelante.

¿En caso de no celebrarse te veríamos en París 2024?

Lo veo con muy pocas posibilidades, no puedo decir casi nada porque al final... después de Río tenía esa incertidumbre si tendría un cuarto ciclo o no, y al final aquí estoy. (Pero) París ha pasado por mi mente, pero no como para realizarlo (asistir).