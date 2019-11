Continúa conflicto en prepa Escandón

"Aquí yo no tengo nada en contra de los maestros, ni de los alumnos, mucho menos de los padres de familia que quede claro". Guadalupe Cerino, madre de familia

Luego de que EL MAÑANA publicará la denuncia de Guadalupe Cerino, una madre de familia cuya hija cursa el tercer semestre de la preparatoria José de Escandón y quien ha registrado atrasos académicos debido a diversas anomalías cometidas en el plantel, pese a que sufre un problema cardiaco.

La quejosa acudió a estas instalaciones para aclarar que su lucha va contra a dos personas, el Director y al Presidente de la Asociación de Padres de Familia.

"Esto es contra Ociel Vences Terán quien actualmente es el Director de la Escuela y de Mario cuyos apellidos no conozco pero se que él es el Presidente de la Asociación de Padres de Familia. aquí yo no tengo nada en contra de los maestros, ni de los alumnos, mucho menos de los padres de familia que quede claro".

Lamentó que en las publicaciones se hayan emitido comentarios de cibernautas atacando a su hija, quien actualmente enfrenta el problema médico.

"La mayoría de los que han estado escribiendo están atacando a mi hija, compañeros que no saben ni cómo paso la situación, aquí no tiene culpa el periódico, yo me responsabilizo de mis declaraciones y por eso respondo, estoy aclarando".

Hizo énfasis en la importancia de que la comunidad tenga respeto por su familia.