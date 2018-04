Continúa búsqueda de fosas en Altamira

Altamira, Tam.- Después del hallazgo de una fosa clandestina en donde fueron localizados dos esqueletos humanos, las autoridades continúan la búsqueda de más restos con el apoyo de binomios caninos; se prevé que esta tarea concluya en el transcurso de la presente semana.

El sábado, en base a un llamado anónimo, elementos de la Gendarmería Nacional lograron la localización de los restos óseos humanos en un costado de la brecha Antiguo Camino al ejido Francisco Medrano.

Julio Favio Ramos, regidor de la comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Altamira externó que sólo se tiene el conocimiento de que las autoridades, tanto federales como estatales continúan con la búsqueda de más restos humanos y por el momento sólo se han localizado dos esqueletos.

El sitio que se encuentra acordonado y restringido a la población es inspeccionado por peritos forenses y dirigidos por la Fiscalía Especializada en Atención a Personas no Localizadas o Privadas de su libertad.

En el lugar se encuentran ocho unidades oficiales y una de ellas, una camioneta patrulla en color blanco, contiene dos jaulas para el resguardo de perros especializados en la búsqueda.

EVITAR PSICOSIS

El regidor aseguró que aún no se tiene un dictamen oficial de lo localizado y no se sabe si fue producto del crimen organizado, por lo que pidió a la ciudadanía no caer en la psicosis.

"Yo creo que tenemos que tener un poco de prudencia y esperar que tanto la Procuraduría del Estado y de la Federación den una información más oficial y más apegada a la realidad", dijo.

"Hemos tenido algunos hechos aislados, pero en términos generales estamos en una tranquilidad y esperemos que esto se mantenga y no sobresalte como en otros municipios", apuntó el edil.