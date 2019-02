Continúa apoyando tras huracán

Ciudad de México.

A más de un año y medio del devastador huracán "María" que arrasó Puerto Rico y dejó más de tres mil muertos, el trabajo del cantante puertorriqueño Ricky Martin y su fundación sigue presente en la isla.

El boricua afirmó que se siente orgulloso de destacar esa labor a través de una campaña que será difundida en gran parte de Latinoamérica, mostrando de manera inédita el apoyo del vocalista para ayudar a los habitantes de su país.

"No es fácil volver a recordar. La conversación que tengo con la pequeña Vanyrianna Ortiz, de 12 años y sobreviviente del huracán, no fue ensayada. Es una conversación real entre dos personas de diferentes edades, unidas por el mismo miedo que provocó este devastador suceso", declaró el artista.

APOYO INCONDICIONAL

Tras la devastación, Ricky se involucró inmediatamente en el apoyo de las víctimas y la reconstrucción de la isla.

A través de su fundación brindó servicios básicos y medicinas a gran parte de la población de la isla, repartió comida a más de 150 mil familias e instaló paneles de energía solar en 18 clínicas de salud comunitarias que recibieron unos 32 mil pacientes en aquel periodo.

"El miedo y la incertidumbre que sentí esos días fue abrumador y algo que no podía superar. El no saber nada de mis familiares por días me estaba volviendo loco", señaló el cantante en un comunicado.

Agregó que una vez que ya pudo comunicarse con su familia y saber que estaba bien, fue cuando puso manos a la obra, comunicándose con las personas que fuese necesario para reconstruir la isla.

En el comunicado, el intérprete habla del trabajo de reconstrucción en su isla natal, misión que tomó como un desafío personal en el que ha destinado toda su energía.

"Este trabajo en Puerto Rico en el que muchos han participado anónimamente, espero sea un verdadero mensaje de esperanza y conciencia para todos. Esta es una campaña muy honesta y espero llegue al corazón de muchos", concluyó.