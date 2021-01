Continúa abierta investigación sobre Ayotzinapa: AMLO

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que es real la versión de que militares, policías de Guerrero e integrantes del crimen organizado realizaron de manera conjunta la desaparición de los estudiantes en 2014, de acuerdo al testimonio de un testigo protegido identificado y presunto líder de Guerreros Unidos. "Eso está en el expediente de la Fiscalía… es real, no es apócrifo, y si ya se tienen detenidos a más personas, ya hay una detención de un capitán del Ejército y está abierta la investigación, no hay ningún resultado definitivo, lo que cada vez es más evidente es que se fabricó la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México".

Noticia Relacionada Reabren comité del PRD, luego de años

El presidente López Obrador dijo que es una versión de un testigo, pero no podemos decir que eso fue lo que paso, hasta no probar todo e investigar más, "porque no se trata de hacer otra faramalla otra versión falsa, solo para cerrar el caso, darle carpetazo, no". Sobre el testimonio del testigo protegido que Guerreros Unidos de que entregaban pagos de 200 mil dólares presuntamente a militares y autoridades de la Policía Federal, como Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, el presidente López Obrador pidió que se investigue a todos.

"A todos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no somos iguales y lo digo con todo respeto a los anteriores gobernantes, por eso les cuesta mucho a los de la prensa conservadora enfrentarnos, pueden calumniar, pero argumentar que somos corruptos, cómplices, que hacemos enjuagues con grupo de intereses creados, eso no".