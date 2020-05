Continúa abierta investigación por crimen de la activista Miriam Rodríguez

Cd. Victoria, Tam.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha definido quiénes son los autores intelectuales del asesinato de la buscadora y activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.

Por el homicidio solamente se han dictado dos sentencias, de 10 y 15 años, contra Erick Leonel "N" y Alfredo Misael "N", respectivamente, autores materiales.

El homicidio contra Miriam fue cometido por hombres armados afuera de su casa en San Fernando, al terminar el festejo del Día de la Madre, el 10 de mayo de 2017.

A la mañana siguiente, el país se conmocionó por la muerte de la mujer quien buscaba a su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, desaparecida en enero de 2014.

Miriam Rodríguez nació el 5 de febrero de 1960 en San Fernando. El carácter recio le favoreció para arropar a cientos de familias víctimas de la delincuencia. 15 días antes del homicidio, la activista tamaulipeca platicó por WhatsApp con una compañera del colectivo de desaparecidos. Miriam escribió: "A pesar de tanto dolor sigo creyendo y esperando en Dios. Y no pienso parar. Solo muerta. No he podido sepultar completa a mi hija".

Karen Alejandra Salinas Rodríguez es la hija a la que Miriam se refiere en el mensaje. En enero de 2014, integrantes del crimen organizado secuestraron a la menor de edad en San Fernando. Rodríguez Martínez pidió un préstamo al banco, vendió los productos de su negocio y pagó el rescate. Los secuestradores ya la habían asesinado y desaparecieron los restos del cuerpo. Eso lo sabría después Miriam al leer la declaración de uno de los acusados. La madre volcó su vida en encontrar el cadáver y dar con los culpables.

Pocos meses después en el poblado El Arenal, Miriam excavó hasta encontrar decenas de huesos en fosas clandestinas. Llamó al agente del Ministerio Público para que levantara y resguardara los restos. Especialistas de Washington recibieron un rompecabezas de cuerpos, no pudieron completar uno solo. Una amiga cercana de Miriam -quien pidió anonimato- cuenta que el dictamen final indicó que había pedazos de 6 cuerpos con las características genéticas de un niño de 2 años, mujeres embarazadas, hombres jóvenes y una menor de edad: Karen Alejandra.

Miriam Rodríguez recibió restos y enterró a su hija. Empero, ella continuó investigando para hallar el cuerpo completo y dar con los responsables del asesinato. A los asesinos los halló poco a poco: dos personas de 19 y 18 años de edad, que fueron detenidos en septiembre de 2014 por la Policía Federal en San Fernando. El último trimestre de ese año Miriam se dedicó a leer la declaración de los asesinos para dar con alguna pista que le ayudara a completar el cadáver de su hija.

De acuerdo con la Fiscalía, cuatro hombres ejecutaron el homicidio: Alfredo Misael "N", Edwin Alain "N", Erick Leonel "N" y Juan Manuel Alvarado "N". Dos de los cuatros eran reos que se fugaron del Centro de Ejecución y Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria el 22 de marzo de 2017. Los dos últimos salieron del centro de reclusión con la consigna de asesinar a la activista de los derechos humanos.

El 14 de mayo, agentes estatales detuvieron a Alfredo Misael "N", propietario del vehículo usado por los homicidas. Él contó a la Fiscalía que fue contratado para apoyar a unas personas que se habían fugado del Cedes de Victoria, "con la encomienda de hacer una operación contra una señora en San Fernando". Los identificó con los apodos de "El Diablo", "El Aluche" y "El Flaco".

En San Fernando, los policías investigadores prosiguieron las pesquisas. Intentaron hablar con las últimas personas detenidas por el caso, Alejandra "N" y Elva Rubisel "N". Ambas fueron vinculadas al secuestro y homicidio de la hija de la activista, pero se reservaron el derecho a declarar.

El 18 de mayo, en una acción no relacionada con el asesinato de Rodríguez Martínez, agentes de Apodaca, Nuevo León, capturaron a Edwin Alain "N", alias "el Flaco", junto con 4 personas. Él se negó a hablar del caso, pero admitió que estuvo en San Fernando del 9 al 11 de mayo. La Fiscalía sostiene que el hombre aparece en el video que es prueba fundamental de la indagatoria. Actualmente purga una pena de 41 años y tres meses en un penal de Nuevo León y no ha sido detenido por el asesinato de Rodríguez Martínez.

El 17 de junio de 2017, la Fiscalía ofreció recompensa por Juan Manuel "N" y Erick Leonel "N". Cuatro meses después, el 14 de octubre, policías estatales y agentes judiciales abatieron a Juan Manuel Alvarado en el intento de cumplimentar la orden de aprehensión.

Un año después, el 12 de octubre de 2018, elementos de la policía investigadora tamaulipeca en coordinación de autoridades municipales de Tlacomulco, Jalisco, capturaron a Erick Leonel, alias "El Diablo". En los días posteriores fue trasladado al penal de Matamoros.

Jueces estatales dictaron sentencias de 15 y 10 años contra Alfredo Misael "N" y Erick Leonel "N", respectivamente.

Miriam Rodríguez Martínez.





Descontento de la familia

Entrevistado en el tercer aniversario luctuoso, Luis Salinas Rodríguez, hijo y hermano de las víctimas, consideró que los castigos son unas "penas ridículas" impuestas por el juez.

"Las investigaciones que el estado hizo no llevan a nada de autoría intelectual solo se enfocaron en los materiales. No estamos contentos del todo, en lo personal me parecen ridículas las penas que se le aplicaron a los autores materiales. Me genera incertidumbre, que vaya a pasar el día de mañana que estén en libertad", afirmó Salinas Rodríguez.

Fuentes estatales aseguran que aunque los cuatro probables autores materiales del asesinato de Rodríguez Martínez no fueron imputados por el secuestro y asesinato de su hija, sí tenían relación con los procesados por dicho caso: Uriel Ulises "N" y Cristian Josué "N".

"Al estar varios de ellos detenidos como una forma de venganza hacia la señora Miriam, nos vuelve a situar que desafortunadamente fue la situación de activismo lo que conllevó a que se privara su vida. Son las mismas personas que participaron de una u otra forma también en el homicidio de su hija".

Respecto a las indagatorias, Luis Salinas dijo que aún espera los avances de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República. La familia Salinas Rodríguez mantiene la exigencia de encontrar, capturar y sentenciar a los autores intelectuales del asesinato de la buscadora Miriam Rodríguez.





LÍNEA DEL TIEMPO

Sus últimos minutos de vida

*22:21 horas. La activista Miriam Rodríguez Martínez sale de su negocio ubicado en el centro del municipio.

*De las 22:22 a las 22:35 horas. Miriam Rodríguez aborda su camioneta y circula por la calle Allende, avenida Abasolo con Segundo Centenario, avenida Paso Real y carretera San Fernando-Jiménez. Una camioneta pick up color blanca sigue a distancia al vehículo de la activista.

*22:35 horas. Las camionetas ingresan por las calles de la colonia Paso Real. Miriam Rodríguez llega a su domicilio.

*22:36 horas. La señora Miriam Rodríguez desciende de su camioneta. Un hombre baja de la camioneta blanca y dispara contra la activista.

*22:35 horas. Las camionetas ingresan por las calles de la colonia Paso Real. Miriam Rodríguez llega a su domicilio.

*22:37 horas. La camioneta pick up blanca circula a gran velocidad por la avenida Paso Real y carretera San Fernando-Jiménez.

*22:40 horas. Familiares llevan a Miriam Rodríguez al nosocomio local.

*22:45 horas. La activista tamaulipeca muere desangrada en el hospital general de San Fernando.