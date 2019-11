Contienen violencia e inseguridad

San Carlos era uno de los municipios de que, a pesar de que ahí es del PRI, hemos trabajado muy bien, nos da mucho gusto que… ahora que hicieron un torneo de pesca haya asistido gente de la frontera y que se hayan quedado a dormir ahí en la presa. Nohemí Estrella Leal, diputada local por el Distrito 13

Cd. Victoria, Tam.- La diputada local por el Distrito 13, Nohemí Estrella Leal, destacó la colaboración interinstitucional en materia de Seguridad Pública en los 13 municipios que conforman esa circunscripción, y aseguró que ya se ha logrado contener la violencia e inseguridad que aquejaban al segundo distrito en extensión territorial del Estado.

“A mí me decían ‘diputada no nos den un proyecto, no nos den un paquete de vacas porque nos los van a venir a robar, primero denos la seguridad’, por eso desde aquí quiero mandar un agradecimiento a todos los líderes de cada municipio porque en el tema de seguridad se ha avanzado bastante con los gobiernos, pero también se ha avanzado muchísimo con la gente que representa en cada municipio”.

El treceavo distrito comprende a los municipios de la zona centro-norte como Abasolo, Burgos, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jiménez, Mainero, Méndez, Padilla, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, y Villagrán, el cual se ha visto aquejado por el crimen organizado especialmente en la zona citrícola de Santa Engracia, Hidalgo y San Carlos, y particularmente en el valle de San Fernando, “estamos apoyando a la Cuarta Transformación, estamos apoyando a la Guardia Nacional”.

La diputada Estrella Leal aseguró que actualmente se cuenta con suficiente presencia de las fuerzas federales como lo son el Ejército y la Policía Federal, así como de la Policía Estatal, quienes en colaboración con grupos como la Columna Cívica ‘Pedro José Méndez’ vigilan el ingreso a las comunidades en estos municipios predominantemente rurales.