Contesta Ebrard a ´mezquindad´

Ciudad de México.

El canciller Marcelo Ebrard respondió a las críticas lanzadas en su contra por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien lo acusó de estar "ansioso" y hasta "desembocado" por buscar la Presidencia, y dijo que está vacunado contra la "mezquindad".



En conferencia en Palacio Nacional, el Secretario de Relaciones Exteriores fue cuestionado sobre el amago público del legislador, quien advirtió que, de llegar ganar la dirigencia nacional de Morena, sacará a Ebrard de las filas de ese partido.

"Mi querido amigo, lo digo con respeto, Marcelo Ebrard, está ansioso, ganoso, desembocado para ser Presidente de la República. En todos sus actos lo demuestra. Que se cuide. Perdóname, Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así. Yo me comprometo. Te vas", dijo Muñoz Ledo en entrevista publicada por El País.

Ayer, frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Canciller sostuvo que su compromiso de trabajo en el Gobierno federal prácticamente lo mantiene blindado ante "las calumnias y la mezquindad".

"Termino con esto, si se me permite el símil. Desde que entramos a este Gobierno nos dijo el señor Presidente: ustedes necesitan tener convicción para estar aquí. El que no tenga convicción, no acepte, no es bienvenido, no debe de estar aquí, que no tenga las convicciones que nos animan´", refirió.

"Y eso opera como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia. No nos distraemos y es lo que nos ha pedido el Presidente y es lo que vamos a seguir haciendo".

Ebrard agregó que está concentrado en sus responsabilidades y no en la sucesión presidencial de 2024 o en la contienda por la dirigencia nacional de Morena.