Contesta a polémica con elegancia

Ciudad de México.

Michelle Salas con una foto que subió a su cuenta de Instagram contestó elegantemente a su tía Frida Sofía, quien desde hace unas semanas se le fuera a la yugular para que no la compararan con ella.

Tras esto un sin fin de dimes y diretes donde Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel ya han opinado, pero a la última también la hija de la llamada "Reina de Corazones" le pidió que no se metiera.

"Nada brillará más fuerte que un corazón de oro", escribió la modelo en la foto que subió donde se le ve sentada frente a un piano de color negro y con un vestido blanco.

APOYADA

Los seguidores de la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas inmediatamente reaccionaron con 36 mil me gusta y miles de respuestas que en muchos casos se convirtieron en discusiones ante el conflicto que se está viviendo en el Clan Pinal.

"Eres bonita, elegante, discreta en tu vida personal", "Felicidades por: no caer en provocaciones vulgares, no perder la clase y el estilo, por mantener la ropa sucia en su lugar, por no hacer de la familia un espectáculo público que alimenta el morbo de los medios y las masas, por demostrar tu educación y principios, por el respeto a tu familia", fueron algunos de los mensajes.

Pasquel subió un comunicado donde aseguró que nunca hablaría mal de su familia a lo que Frida Sofía le contestó que ella nunca se iba a callar y hasta sacó a relucir el escándalo.