Contento con nominación al Óscar

Madrid, España

La Academia de Hollywood ha anunciado los nominados a los premios Óscar 2018 y Logan ha hecho historia. La película de James Mangold es la primera cinta de superhéroes en ser reconocida en la categoría de Mejor Guión Adaptado y su protagonista, Hugh Jackman, ha reaccionado a la nominación en su cuenta de Twitter.

El actor, emocionado por el trabajo que todo el equipo ha realizado en la película, especialmente el de Mangold, ha compartido un tuit con una foto junto al director para darle la enhorabuena por su primera candidatura a los premios de la Academia:

LO FELICITA

"Si Hollywood mantuviera las estadísticas de las personas que más veces han asistido a nominaciones o a premios, Mangold estaría en primer lugar, y por fin hoy ha tenido el reconocimiento que se merece. Felicidades hermano"

Por supuesto, Mangold también respondió a la felicitación de Jackman. "Todo es posible cuando el trabajo proviene de un equipo unido como este, Hugh", contestó. Y, además, mencionó el gran trabajo del actor haciendo que la película sucediera: "Nos guiaste con tu brillante interpretación y profunda fe".

NO ES LA PRIMERA

Las películas dirigidas por Mangold han recibido nueve nominaciones a Óscar. De ellas sólo han conseguido dos premios: el de Angelina Jolie en 1999 como Mejor Actriz de Reparto por Inocencia Interrumpida e idéntico galardón para Reese Witherspoon en 2005 por En la cuerda floja.

Los otros candidatos al Mejor Guión Adaptado son James Ivory por Call Me by Your Name, Scott Neustadter y Michael H. Weber por The Disaster Artist, Aaron Sorkin por Molly's Game y Virgil Williams y Dee Rees por el guión de Mudbound.

Van por la estatuilla

El 4 de marzo, fecha en la que tendrá lugar la 90º edición de los Óscar, se decidirá si finalmente el libreto de Scott Frank & James Mangold y Michael Green, por Logan, consigue el premio.