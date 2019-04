Contento ´Kike´ tras su jonrón

"Me sentí muy contento de dar ese batazo, yo no me lo esperaba, iba a conectar la bola y gracias a Dios se fue". Enrique Pérez, jugador de Algodoneros.

Otro de los reynosenses que va recordar mucho la presente semana en la Liga Mexicana de Beisbol es Enrique Pérez al pegar su primer hit como profesional y lo hizo de la manera soñada por un pelotero por la vía del cuadrangular.

"Kike" Pérez debutó con los Algodoneros de Unión Laguna el pasado 5 de marzo con dos turnos al bate pero se fue en blanco, pero cuatro días más tarde en su primer turno disparó largo jonrón por todo el jardín izquierdo.

"Me sentí muy contento de dar ese batazo yo no me lo esperaba yo iba a conectar la bola y gracias a Dios se fue", comentó el juvenil en entrevista que le realizaron en el facebook oficial de Algodoneros Unión Laguna.

El bateador designado, sin contar el juego de ayer, solamente ha tenido seis turnos legales pero con la tranquilidad que se le conoce dice estar listo para cuando se le ocupe, además agregó que se sintió bien con el apoyo de la afición lagunera

"Me sentí muy contento porque la gente siempre estuvo apoyando y me gustó mucho eso y siempre estuvo unido al equipo y gracias a Dios se dio el resultado de ganar el juego", expresó con serenidad.