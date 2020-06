Contento de volver

Abraham Ancer calificó como muy positivo su regreso a la actividad dentro del Charles Schawb Challenge, torneo del PGA Tour disputado el fin de semana en el que terminó en el lugar 14.

El mexicano se vio afectado por el parón obligado de tres meses que tuvo el máximo circuito ante la pandemia de Covid-19, sin embargo lució con buen nivel y logró terminar entre los primeros puestos.

"Muy contento por volver, fue un torneo muy sólido. La verdad que el domingo no metí nada, tuve la oportunidad los primeros nueve hoyos, pero lamentablemente no pude meter los putts. Pero esto me da mucha confianza este resultado me ayuda mucha para lo que viene en la temporada creo que fue un gran inicio", comentó el tamaulipeco, quien escaló dos posiciones para colocarse 23 en la tabla de posiciones de dentro de la FedExCup.

Ancer destacó la confianza que le dio el PGA Tour con el protocolo que implementó para prevenir el Covid-19, y señaló que eso alimenta su expectativa en el regreso a las actividades del circuito.

"El tour hizo algo impresionante para regresar tan rápido comparado con otros deportes. Tuvimos que hacer varias cosas diferentes, muchos exámenes y rutinas un poco distintas, pero estamos contentos de estar de regreso y esperemos que poco a poco la gente pueda venir a vernos pero dentro de lo que cabe, increíble. También les costó mucho dinero y apreciamos mucho eso", expresó el tricolor, quien participará en el RBC Heritage, torneo que inicia esta semana a partir del jueves.