¡Contento de volver!

El entrenador mexicano Javier Aguirre, quien fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico del Club Deportivo Leganés para el resto de la temporada, aseguró sentirse contento de enfrentar este reto y de volver a la Liga de España.

"Estoy muy contento, con mucho entusiasmo. Encuentro gente muy dispuesta, jóvenes que después de cuatro meses de sufrimiento quieren ver la luz y requieren ayuda", explicó.

Así mismo, el mexicano destacó que uno de los factores clave que contribuyeron a su llegada al Leganés fue la honestidad, confianza y seguridad con la que le hablaron del proyecto. "Vine acá al Leganés porque me miraron a los ojos y me abrieron el corazón, y no lo dude ni un segundo".

A pesar de estar en el sótano de la Liga, el "Vasco" se mostró optimista y declaró que cuenta con jugadores que tienen el talento necesario para salir de la crisis en la que se encuentran. Sin embargo, dejó en claro que debían estar en la misma sintonía, de lo contrario algunos podrían irse en el mercado de fichajes de invierno.

Sobre si llevaría jugadores mexicanos al club pepinero, dijo que tendría que evaluar su plantilla antes de hacer contrataciones, y aunque ese es un tema de la directiva, a él le encantaría.

"Me encanta trabajar con compatriotas, pero por ahora tengo una plantilla de 28 jugadores y todos tienen el beneficio de la duda. Pero si alguno se quiere tirar del barco en diciembre, podremos ver la posibilidad", aseguró el entrenador.

La primera prueba del "Vasco" Aguirre con Leganés comenzará este viernes, cuando visiten Anoeta para encarar a la Real Sociedad, en lo que representa su partido de regreso a la Liga española después de cinco años de ausencia, en el cual buscarán sumar puntos que los ayude en su lucha por el no descenso.