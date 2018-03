Contemplan ‘limpia’ de leyes obsoletas

Cd. Victoria, Tam.

El Congreso de Tamaulipas llevará a cabo una revisión de las 126 leyes, 9 códigos y 117 reglamentos que componen la legislación vigente, para modificar aquellas que resulten obsoletas, reveló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Glafiro Salinas Mendiola.

“Sabemos que nuestras leyes en Tamaulipas, a reclamo de varias instituciones, tenemos una cantidad de leyes obsoletas”, apuntó el diputado local por el Distrito III de Nuevo Laredo.

“Este Congreso ha tomado el reto de modificar esas leyes obsoletas que precisamente contienen una gran cantidad de restricciones, de regulaciones, de permisos, de licencias, de burocracia”.

Aseguró que las leyes obsoletas tienen un costo inherente para la sociedad debido a que impiden el desarrollo y modernización de Tamaulipas. “Vamos a ir hacia las áreas afectadas, y una aplicación de la justicia que a veces se ve bloqueada precisamente por estas leyes, la parte de Bienestar Social, de Seguridad, inclusive Educación se ven afectadas”.

Para llevar a cabo esta tarea los diputados de la LXIII Legislatura local habrán de verse apoyados por las áreas de Estudios Legislativos e Investigaciones Parlamentarias del Congreso de Tamaulipas, del Gobierno del Estado, así como del Poder Judicial el cual es aquel que lleva a cabo la implementación de las leyes todos los días.

Aprueban reformas sin asignar recursos

Recientes reformas como la Laboral, la Mercantil, y la Civil y Familiar de carácter federal, no han sido expedidas aún por el presidente de la República, por lo cual estas no han llegado a las 32 entidades federativas, sin embargo el presidente del Poder Judicial del Estado, Horacio Ortiz Renán, reveló que desde el Congreso de la Unión no fueron asignados recursos para su implementación.

“El Congreso emitió los decretos creando las reformas pero no dotó presupuestalmente a los estados, y siendo una reforma federal como lo fue la Penal lo correcto es que reserven esos recursos para su implementación”, dijo.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas y del Consejo de la Judicatura consideró injusto que esta carga sea depositada en los gobiernos locales.

”Que no haya Reforma si antes no hay infraestructura, es lo que estamos pidiendo, si no hay dinero que se prorrogue pero no podemos empezar de cero”. Horacio Ortiz Renán, presidente del Poder Judicial del Estado.