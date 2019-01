Contará todito

Ciudad de México

Es el año de las bioseries y una de las cantantes que ya se animó a contar su vida es Yuri, de quien próximamente podremos ver su historia llevada a la pantalla chica, donde narrará momentos dolorosos e impactantes de su vida, pues la veracruzana afirma que quiere contar toda la verdad, aunque esta no la enorgullezca.

"Quiero que esta serie sea de a deveras, donde no pongan al artista bonito. Yo no quiero eso porque los artistas también tenemos nuestro lado oscuro, nuestro lado flaco y si uno quiere exponerse, sabe uno que habrá críticas, que van a salir muchas cosas a la luz", dijo la rubia.

AÚN NO DECIDE PROTAGONISTA

La cantante, de 54 años, aún no decide qué actriz es la perfecta para interpretarla en dicho proyecto televisivo.

Aclaró que tiene muchas opciones, pero prefiere que junto con el productor realicen un casting para elegir a la actriz perfecta para el papel.

La serie empezará a grabarlse este año y serán varias las temporadas, pues dice que tiene "mucho chal que contar".

La jarocha explicó que la producción se realizará con mucho cuidado y además de que ella misma será quien supervise el casting.

PARTICIPARÍA EN LA SERIE

Yuri también comentó que ella se personificará a sí misma a partir de la etapa madura, por lo que necesitará a las actrices que la hagan en la época de adolescente, joven y treinteañera.

En la historia contará pasajes que vivió con Luis Miguel, quien fue su amigo cuando ambos empezaban.

"Luis Miguel fue un amigo muy especial y obviamente estuvo conmigo en momentos muy padres de mi vida como persona. Fue mi amigo, no fue mi novio, desgraciadamente. No me vio nunca como su novia, no era su tipo. Le gustaban las de cabello negro y sí lo voy a mencionar porque estuvo conmigo en una parte importante de mi vida muy dura para mi".

¡Soltará la sopa!

La cantante contará en la serie algunos detalles que no le causan orgullo.