Contará su vida

Ciudad de México

La vedette y actriz Lyn May dijo que ya tiene luz verde para la realización de su bioserie durante 2019, historia en la que contará sus románticos secretos con importantes personalidades.

Lyn May, quien actualmente radica en Cancún, indicó que la bioserie será producida por Sony, aunque desconoce qué plataforma podría trasmitirla.

ARRANCAN TESTIMONIALES

Destacó que han comenzado con la serie de testimoniales para conocer más acerca de ella. "Estoy contenta con esto y debo decir que primero se hará una versión corta de cinco capítulos y posteriormente otro bloque para ver que tanto gusta", comentó.

May dijo que esta serie contará no solo su incursión al mundo del entretenimiento, sino también sus orígenes, "me gustaría que conocieran esa parte de mi infancia, porque creo que la de vedette ya es muy conocida".

Será interesante verme de niña", dijo May, quien reconoció que también esto servirá para romper con las especulaciones de su nacionalidad, ya que es mexicana con ascendencia china por parte de sus bisabuelos.

SUS AMORES AL DESCUBIERTO

Aseguró que dejará todo al descubierto, incluyendo sus amores, entre los que contará sus altas y bajas en este terreno, aunque reconoció que fue una mujer que corrió con suerte en el amor.

Reveló que entre estos romances también incluirá los que tuvo con algunos importantes políticos de la época, "hay que contar de todo para que la vean, además muchos de ellos ya no están vivos y los que están hablaremos con ellos o les cambiaremos el nombre".

Comentó que su lista de examores también destaca la figura de un expresidente, aunque no dio detalles de quien se trata, hasta que llegue el momento de ver su serie "yo solo espero que guste y contaré muchas anécdotas".

Indicó que aún no hay una fecha de estreno, pues están en la fase de recopilación de testimoniales y escritura de guion.