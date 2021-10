Contará su verdad

Salvador Cabañas descartó que las mujeres o las drogas hayan sido la causa del balazo que recibió en la cabeza hace 11 años y advirtió que la verdad saldrá a la luz en una película.

Ya en 2016, quien fuera delantero del América hablaba de la posibilidad de llevar su historia a la pantalla grande. Ahora podría concretarse dicho proyecto.

"En algún momento va a salir todo eso, ahora estamos viendo qué hacer. Además en Estados Unidos estamos viendo que probablemente va a salir una película, y estamos conversando, dentro de poco vamos a ver qué pasa", dijo Cabañas durante la inauguración del centro de rehabilitación Bioméxico.

El "Mariscal" negó conocer a Monick Huitrón, quien dijo ser pareja sentimental del ex futbolista y la cual publicó un libro sobre su vida, en el que se abordarían temas delicados como problemas con Hacienda e intentos de suicidio por parte del paraguayo.

"Yo no tengo nada que ver con esa señora y aparte no voy a decir nunca nada, ella está sacando lo que quiere, pero no, es pura mentira, está diciendo esas cosas y es todo mentira, yo quiero vivir la vida, ayudar a los que necesitan.

"La realidad fue que en ese partido (ante Monarcas, dos días antes de la agresión) yo había marcado dos o tres goles y había perdido el equipo y él (José Jorge Balderas Garza) supuestamente había apostado contra nosotros, eso fue lo que pasó supuestamente, no sé cómo pasó la situación, pero lo que sé, así es", mencionó Cabañas.

Descartó que sufra de problemas económicos, así como el tener otra relación sentimental después de su separación con María Lorgia.

"Estoy muy bien, todo lo que sale en la prensa casi es mentira, yo vivo bien, tengo muchos lugares que alquilo y me dejan dinero, un complejo deportivo muy grande, casas, muchas cosas muy buenas, y aparte no solo para mí sino para mis hijos que es lo que más quiero en la vida.

"Estoy solo, así estoy bien, tranquilamente, ni quiero pasar por cosas que había pasado anteriormente, lo que más quiero es que mis hijos estén bien. Tengo dos hijos y no por conseguirme una novia o pareja más, estoy bien así", sentenció.

Cabañas apadrinó al centro de rehabilitación Bioméxico.

´QUEDÉ EN DEUDA CON EL FUTBOL´

Salvador Cabañas inauguró la clínica de rehabilitación Bioméxico y convivió con pacientes que sueñan con volver a caminar.

Ese es el motivo de la visita del "Mariscal" a México, luego de que causaran revuelo las imágenes en las que coincidió con Guillermo Ochoa y Bruno Valdez en un hotel al sur de la ciudad. Quien fuera goleador de los azulcremas y de la Selección de Paraguay está en paz.

"El futbol no quedó en deuda conmigo, yo quedé en deuda con el futbol, después de eso me retiré totalmente. Viví muchas cosas muy buenas a nivel deportivo e individual y por eso siempre voy a agradecer a la gente, porque por la gente estoy ahí, vivo", expresó Salvador, en la clínica inaugurada este martes en Oaxtepec.

Bioméxico es un centro de rehabilitación que asiste a personas que han perdido la movilidad, a través de métodos que van desde terapias tradicionales hasta acupuntura y equinoterapia. Solo le cobra a aquellos pacientes que cuentan con los recursos. Beca a aquellos cuya condición socioeconómica es desfavorable. Cabañas superó una situación compleja y por eso es su padrino.

"Muy difícil el tiempo que había pasado, con el atentado y todo eso, y lo que siempre le digo a los jóvenes es que yo nunca más, supuestamente, iba a volver a caminar porque los doctores me dijeron que nunca iba a estar parado en algún momento, pero lo bueno es que hice bien la recuperación y el tema de que era un deportista, un futbolista en su tiempo, por eso me recuperé muy rápido y caminando bien que es lo más interesante, por eso venimos acá, para apoyar a los jóvenes que no pueden caminar y darles la motivación para que sigan adelante, seguir por la vida que es lo que quieren todos", mencionó.

El 25 de enero de 2010, Cabañas recibió un impacto de bala en el cerebro. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Aún tiene la bala alojada en la cabeza.

"Nunca me he arrepentido de nada, siempre he tratado de apoyar a mi familia y a la gente, que es lo bueno, lo voy a seguir haciendo, más compartir con la gente que necesita para darle mi apoyo, que siempre tengan una mentalidad positiva para seguir adelante", comentó Salvador Cabañas.