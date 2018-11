Contará Michelle Vieth su verdad sobre video íntimo en documental

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 14 años han pasado desde que se filtró el escandaloso video sexual de Michelle Vieth, ahora la actriz revive la polémica y acusa directamente a Héctor Soberón de haber publicado tal material, pues fue su pareja sentimental en aquél entonces, pronto estrenará un documental que recaba esta experiencia de vida.

El amor entre ellos surgió mientras grababan la telenovela "Mi pequeña traviesa" en 1997, pero fue años después que se dio a conocer su relación, misma que fue criticada pues ella era 15 años menor que Soberón; Vieth tenía 16 y él 31.

En abril del 2002 se casaron después de más de dos años de noviazgo, la ceremonia se realizó en las playas de Puerto Vallarta, Jalisco, pero al año siguiente se separaron.

Soberón la acusó de haber sido infiel y meses más tarde apareció el video donde se ve a Vieth teniendo relaciones con un hombre. Recientemente Vieth declaró que en esa época se percató de que Soberón mantenía, al mismo tiempo, un noviazgo con la también actriz Grettell Valdez, con quien incluso ya estaba comprometido y la obligó a abortar.

Tras el video, Michelle se mudó a Estados Unidos para evitar los cuestionamientos sobre su vida privada por parte de los medios de comunicación, pues quería comenzar una nueva vida y olvidar ese amargo momento.

Por su parte Soberón continuó con la guerra de declaraciones y hasta la fecha es recordado por este escándalo, ya que su carrera como actor se vio opacada y por el momento está alejado de la televisión, mientras que Vieth continuó desempeñándose como actriz de telenovelas, aunque no ha vuelto a obtener un papel protagónico.

Posteriormente, ambos retomaron sus vidas amorosas por separado. Héctor Soberón se casó con Janet Durón y son padres de dos niñas: Fátima y Luciana. En cuanto a Michelle, estuvo casada seis años con Leandro Ampudia con quien tuvo dos hijos: Leandro y Michelle. Ahora mantiene una relación con Christian Aparicio desde 2013 con dos hijos en común: Christian Jr. y Selika.

Actualmente, a sus 40 años de edad, Michelle Vieth alzó la voz y busca que su experiencia ayude a combatir el ciberbullying y la pornovengaza.

"Con el documental quiero darle punto final compartiendo mi historia. Es un proceso que no tiene fin, todo esto es algo que me va a acompañar hasta el día que me muera", expresó Vieth sobre la producción que lanzará en sus redes sociales.

Agregó que trabaja activamente para promover una ley que impida la difusión de pornografía de venganza, pues esto ya es válido en Tampico, Jalisco y Yucatán, pero busca que sea aprobado a nivel federal.