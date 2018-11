Contará Angélica Rivera en libro su vida en Los Pinos

CIUDAD DE MÉXICO.- Los conductores de "Ventaneando" platicaron este martes de su visita, la semana pasada, a Los Pinos, espacio que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que se convertirá en un lugar abierto para la cultura y las artes pero que hasta ahora ha sido casa de 14 presidentes.

En el lugar se reunieron con Angélica Rivera, quien les dio un recorrido y contó historias sobre su estancia con el lugar y, aunque no dieron muchos detalles, todos hicieron hincapié en la función del Estado Mayor Presidencial, organismo que Obrador también ha dicho, no utilizará.

"Otra cosa que me impresionó fue lo que nos contó (Angélica) de cómo es tener al Estado Mayor Presidencial a su lado y alrededor, donde la cuidan y la protegen, la incomodidad que significa tener siempre ojos encima de ti, la señora no tiene privacidad y libertad, si quieres comer tacos con todo este gentío que estaba establecido hasta el próximo viernes en la ley de la presidencia ..."

Pati, en ese momento, agregó que el Estado Mayor "Debería seguir" y Bisogno continuó.

"Tú debes cuidar a la figura presidencial de un país porque precisamente, sea quien sea, es la figura más importante", en ese momento Pati lo interrumpió para que pasaran a otro tema y mandaran a corte.

Poco antes, Daniel también explicó el motivo de su visita a Los Pinos, asegurando que no es la primera vez, también mostraron algunas de las fotos que les tomaron.

"Cabe señalar que nuestra visita fue más que otra cosa como actriz y formando parte de esta familia del medio artístico con la cual trabajamos y a la cual nos dedicamos y por eso fue la invitación, además hay que decir que tenemos la fortuna de que nos hayan invitado en otras ocasiones porque Ventaneando es un programa que lo ve todo tipo de gente, de todos los niveles que usted me diga entonces fue un placer, Angélica muy agradable y muy sencilla", dijo el conductor, mientras que Mónica Castañeda resaltó a la hoy primera dama, figura que no existirá durante el nuevo gobierno luego de que Beatriz Gutiérrez declarara que "no queremos mujeres de primera ni de segunda".

"Además esta convivencia con una persona que ante cualquier situación es una mujer, que es mamá", dijo Castañeda. Entre las anécdotas que les contó, está la de cómo el aún presidente Peña Nieto la enamoró y cómo fueron sus primeros días como primera dama en esa enorme residencia, de cómo llegó a la cocina en la que tuvo que establecer lo que ellos desayunan: huevos y chilaquiles.

"(Contó) Que al principio era como un restaurante de lujo, que les servían unas cosas que decían 'esto no es eterno y el día de mañana que nos regresemos a la casa y a nuestros hijos no se les sirva así...', aportó Ximena sobre la misma historia. Los demás detalles, dijo Chapoy, seguro aparecerán en el libro que prepara Angélica Rivera.

La periodista hizo referencia a Michelle Obama (quien acaba de sacar el libro "Mi historia"), y el episodio en que ella estableció en la Casa Blanca que sus hijas tenderían sus propias camas, pese a todos los servicios que tenían allí.

Al final, Pati también les entregó sobres a cada uno con las fotos que les tomaron durante su visita, en la que estuvieron en lugares como el Paseo de los presidentes. Una de las especulaciones recientes en torno a la pareja presidencial ha sido la de su divorcio, tema que la hija de la actriz ha desmentido.